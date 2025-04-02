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08:11, 2 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении ВС России в районе Волчанска

Марочко: ВС России продвинулись в районе Волчанска и Липцев
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Волчанска и Липцев в Харьковской области. Об этом заявил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На харьковском направлении (...) расширена зона контроля в районе Волчанска», — заявил военный эксперт.

Марочко рассказал о продвижении ВС России в лесистой местности к северо-западу от Липцев и вытеснении Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиций. Также подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о наступлении российских военных в районе населенного пункта Тихое.

Ранее Марочко рассказали о бегстве ВСУ с позиций после трехдневных боев на Харьковщине. Эксперт рассказал, что бойцы самовольно покинули точку дислокации, не дожидаясь ротации.

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