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19:40, 2 апреля 2025Россия

В Москве электросамокатчик разогнался до 100 километров в час по трассе и попал на видео

В Москве электросамокатчик разогнался до 100 километров в час на автотрассе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с электросамокатчиком, который разогнался до скорости приблизительно в 100 километров в час. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах, снятых водителем легковой машины на одной из оживленных столичных автотрасс, видно, как перед ним едет человек на электросамокате. При этом стрелка спидометра в транспорте оператора приблизилась к отметке в 100 километров в час.

Как утверждают авторы поста, видео записано в этом сезоне. Однако точное место и дата съемки не приводятся.

Ранее стало известно, что Минтранс России подготовил проект изменений в правила дорожного движения, которые приравнивают электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности к автомобилистам. Таким образом, пользователи этих средств передвижения будут нести ту же ответственность за нарушения, что и владельцы машин.

ЖЗЛ
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