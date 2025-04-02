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13:58, 2 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали сообщения о масштабной договоренности с Украиной

Депутат Швыткин назвал важными масштабные договоренности с Украиной о пленных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российским пленным военнослужащим очень важны помощь и поддержка, даже возможность передачи посылки даст им почувствовать, что они не брошены, сказал в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Так он отреагировал на сообщение о достижении масштабной договоренности между Россией и Украиной об обмене посылками для военнопленных.

«Хочется поблагодарить уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову и Генштаб, которые занимаются помощью военнопленным, осуществляют контроль за нахождением наших ребят в плену, по их розыску. Знаю об этом не понаслышке, потому что в Красноярском крае активно занимаюсь этим вопросом», — поделился политик.

Он подчеркнул, что органы власти должны делать все возможное для вызволения россиян из плена, а также для обеспечения им адекватных условий в рамках переговорного процесса, политико-дипломатических усилий.

«Даже обмен посылками — это весточка из дома, с родины, которая дает ребятам почувствовать, что они не брошены. Это очень хороший шаг. Может, такое было и раньше, но, честно говоря, на своей практике я такого не встречал», — сказал Швыткин.

Ранее стало известно, что Россия и Украина достигли масштабной договоренности о пленных военнослужащих. Стороны обменяются тысячами посылок для содержащихся в плену бойцов.

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