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11:13, 2 апреля 2025Россия

Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

Омбудсмен Москалькова объявила о договоренности по пленным с Украиной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

Россия и Украина достигли масштабной договоренности по пленным военнослужащим — стороны обменяются более чем тысячью посылок для содержащихся в плену бойцов. Об этом стало известно из заявления уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, ее цитирует ТАСС.

По словам омбудсмена, Россия и Украина передадут по полторы тысячи посылок в апреле. Она подчеркнула, что такие обмены проводились и ранее.

«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами, тем необходимым набором, который может быть полезен в тех условиях, в которых находятся ребята», — объявила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих в соотношении 1 к 21.

Вот это да!
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