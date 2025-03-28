Россия и Украина обменялись телами военнослужащих в соотношении 1 к 21

Рогов: Россия передала Украине 909 тел солдат ВСУ, получив 43 тела солдат РФ

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

Москва передала Киеву 909 тел. В обмен украинская сторона вернула 43 тела солдат Вооруженных сил России. Таким образом, обмен был произведен в пропорции 1 к 21.

Указанное соотношение свидетельствует о колоссальных потерях ВСУ, заявил Рогов.

В конце 2024 года в ходе еще одного обмена между Россией и Украиной Москва вернула Киеву 503 тела украинских солдат в обмен на 42 тела.