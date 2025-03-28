Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 28 марта 2025Россия

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих в соотношении 1 к 21

Рогов: Россия передала Украине 909 тел солдат ВСУ, получив 43 тела солдат РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

Москва передала Киеву 909 тел. В обмен украинская сторона вернула 43 тела солдат Вооруженных сил России. Таким образом, обмен был произведен в пропорции 1 к 21.

Указанное соотношение свидетельствует о колоссальных потерях ВСУ, заявил Рогов.

В конце 2024 года в ходе еще одного обмена между Россией и Украиной Москва вернула Киеву 503 тела украинских солдат в обмен на 42 тела.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина обменялись телами военнослужащих в соотношении 1 к 21

    Власти заявили о готовности распространить семейную ипотеку на всю «вторичку»

    В Кремле заявили об усилении националистов на Украине

    Киев приказал ВСУ занять новые регионы России

    Поддубный показал кадры уничтожения HMMWV ВСУ

    В российском регионе заявили о необходимости открытия психбольницы для детей

    Российский фондовый рынок резко снизился на фоне новостей геополитики

    Российская биатлонистка высказалась об участии в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе

    В суд передали дело бывшего замгубернатора российского региона

    Пропавших в Литве военных США поищут с ныряльщиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше