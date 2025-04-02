В США признали проигрыш Трампа на Украине

Риттер: Трампу нужно закончить конфликт на Украине, потому что Россия победит

Президенту США Дональду Трампу нужно закончить конфликт на Украине, потому что Россия одержит в нем полную победу. С таким призывом выступил экс-разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Трамп проигрывает в конфликте, и США нужно остановить эту карточную игру, эту войну, потому что Россия одержит полную победу на Украине. У них на руках все карты, конфликт идет по их сценарию», — призвал Риттер.

Риттер также указал на то, что глава Белого дома «рискует многое потерять», если боевые действия на Украине продолжатся. Кроме того, эксперт усомнился в разумности «попыток американского лидера надавить на российское руководство».

30 марта Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и они знают друг друга много лет.