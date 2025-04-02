В США заявили об использовании командой Трампа личной почты для рабочей переписки

WP: команда Трампа помимо Signal использовала личную почту для рабочей переписки

Команда президента США Дональда Трампа помимо мессенджера Signal использовала для рабочей переписки личную электронную почту Gmail. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Согласно документам, изученным изданием, и интервью с тремя официальными лицами, члены Совета национальной безопасности, включая советника Белого дома по набезопасности Майкла Уолтца, вели государственные дела через личные аккаунты.

Отмечается, что один из помощников Уолтца использовал почтовый сервис для обсуждения военных позиций и систем вооружений с коллегами из других ведомств. Его начальник получал менее конфиденциальную информацию, такую как расписание и другие рабочие документы.

Опрошенные газетой эксперты заявили, что использование личной почты, даже для передачи незасекреченных материалов, сопряжено с рисками, поскольку иностранные разведывательные службы проявляют большой интерес к коммуникациям и графикам высокопоставленных американских чиновников.

Ранее стало известно, что советник Белого дома обсудил в Signal перспективы перемирия между Россией и Украиной