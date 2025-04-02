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14:54, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

«VK Музыка» обновилась

«VK Музыка» стала глубже анализировать предпочтения пользователей
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Стриминговый сервис «VK Музыка» обновил рекомендации, благодаря которым слушатели стали чаще добавлять треки из «VK Микс» в плейлисты и ставить меньше дизлайков. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Так, новый механизм рекомендаций позволил повысить разнообразие музыкального потока для слушателей. «VK Музыка» стала глубже анализировать предпочтения пользователей и их музыкальные паттерны, что увеличило количество релевантных рекомендуемых треков и артистов более чем в шесть раз.

В результате пользователи стали на 35 процентов чаще добавлять треки из «VK Микс» к себе в плейлисты, на 77 процентов чаще добавлять треки через функцию «Микс по треку». При этом количество дизлайков уменьшилось на 30 процентов, а количество повторов треков сократилось в 10 раз.

«Новый механизм рекомендаций внедрен в раздел "VK Микс" и внутри его основных настроек, в "Вайбах", а также в "Микс по треку" и в блок "Собрано алгоритмами" ("Открытия", "Новинки", "Плейлист дня" и другие персональные плейлисты)», — сказано в сообщении.

Осенью «VK Музыка» представила крупнейшее за 17 лет обновление сервиса. Главным изменением стал редизайн приложения и музыкального раздела «ВКонтакте», которые оформлены в едином стиле. Также были обновлены ключевые разделы и система рекомендаций сервиса.

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