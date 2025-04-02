Вступившие в ряды РДК россияне вели слежку за посетителями концерта рэпера в Москве

ТАСС: Члены РДК следили за посетителями концерта рэпера Миши Маваши в Москве

Вступившие в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) молодые люди следили за посетителями концерта рэпера, поддерживающего проведение специальной военной операции (СВО), Миши Маваши в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылками материалы уголовного дела.

В документах указано, что Илья Мячин, поддерживающий длительные связи с РДК и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, находился в августе 2024 года на выступлении рэпера и фиксировал там номера автомобилей посетителей мероприятия. Вместе с ним наблюдение вел Илья Трещалин.

Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) выступил в поддержку СВО, Украина добивается введения в отношении него санкций.

Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года арестовал шестерых, которых следователи считают членами РДК, среди них студенты из Самары Илья Мячин и Никита Корешков, жители Московской области Илья Трещалин и Данила Логинов, уроженец Чебоксар Степан Савельев и несовершеннолетняя девушка, чьи данные не называются.

По версии следствия, они писали лозунги в поддержку РДК на стенах зданий, учились изготавливать бутылки с зажигательной смесью. Им предъявлено обвинение по статьям 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»). Суд продлил им арест до июля 2025 года.

25 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя по подозрению в публичном оправдании терроризма за публикацию с одобрением РДК.