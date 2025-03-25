Российский актер попал под следствие за одобряющий действия запрещенного РДК пост

В Санкт-Петербурге СК задержал актера за пост с одобрением запрещенного РДК

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма»). По данным СК, соответствующий пост он опубликовал в соцсетях в феврале. По месту его проживания проведен обыск. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

Задержанный 1993 года рождения сделал публикацию с одобрением действий «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) в боях против российских войск, уточняет РИА Новости. Петербуржец, окончивший Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, работал актером массовых сцен, а до задержания был рекламщиком крупного агентства по организации культурных массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали подростка из Москвы, обвиняемого в участии в террористической организации. Он присягнул РДК.