ФСБ задержала присягнувшего запрещенному в России РДК подростка

Во Владимирской области ФСБ задержала подростка, присягнувшего РДК

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали подростка из Москвы, обвиняемого в участии в террористической организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в феврале 2025 года школьник из Москвы принес присягу «Русскому добровольческому корпусу» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) и был зачислен в ее ряды. В качестве первого задания несовершеннолетний получил указание снять на видео один из объектов транспортной инфраструктуры Владимирской области.

Вскоре после этого его задержали сотрудники регионального управления ФСБ, было возбуждено уголовное дело. Следователем проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Ранее в зоне спецоперации на купянском направлении был ликвидирован обвиняемый в государственной измене уроженец Перми Антон Зырянов (внесен в России в перечень экстремистов и террористов). Он был участником РДК.