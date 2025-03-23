В зоне СВО уничтожили участника РДК из Перми

На купянском направлении в зоне СВО уничтожен пермяк, обвиняемый в госизмене

В зоне специальной военной операции (СВО) на купянском направлении ликвидирован уроженец Перми Антон Зырянов (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемый в государственной измене. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, он был участником «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ).

«В 2019 году он скрылся на Украине, чтобы избежать уголовного преследования за экстремизм», — отметил военкор.

Ранее на границе с Белгородской областью была уничтожена группа боевиков РДК на 20 квадроциклах.