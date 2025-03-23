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23:32, 23 марта 2025Бывший СССР

В зоне СВО уничтожили участника РДК из Перми

На купянском направлении в зоне СВО уничтожен пермяк, обвиняемый в госизмене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

В зоне специальной военной операции (СВО) на купянском направлении ликвидирован уроженец Перми Антон Зырянов (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемый в государственной измене. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, он был участником «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ).

«В 2019 году он скрылся на Украине, чтобы избежать уголовного преследования за экстремизм», — отметил военкор.

Ранее на границе с Белгородской областью была уничтожена группа боевиков РДК на 20 квадроциклах.

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