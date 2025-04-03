Американский журналист заявил о пользе ядерных ударов по союзникам для США

Журналист Уотерс: США полезно бомбить союзников ядерными бомбами, как Японию

Соединенным Штатам не стоит церемониться с союзниками, стране могут быть даже полезны ядерные удары по ним. Такое мнение высказал журналист Fox News Джесси Уотерс в эфире телеканала.

По его словам, дружелюбие по отношению к другим странам доставило США одни проблемы. «Вообще-то мы не школьники, нам друзья не нужны. Любая страна должна ставить свои интересы превыше всего», — подчеркнул журналист. Уотерс отметил, что американцы могут строить бизнес-отношения с другими странами, только когда их интересы совпадают.

«Если же нам придется сжечь несколько мостов в отношениях с Данией, чтобы захватить Гренландию, ну и что? Мы большие ребята. Мы сбросили атомные бомбы на Японию — и теперь в Тихом океане у нас нет преданнее союзника. Возможно, нам придется сжечь мосты, чтобы построить новый мост для следующих поколений», — заявил Уотерс, подчеркнув, что американский лидер Дональд Трамп знает, что нужно делать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. «Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — сказал он.