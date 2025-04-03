Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:08, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

Американский журналист заявил о пользе ядерных ударов по союзникам для США

Журналист Уотерс: США полезно бомбить союзников ядерными бомбами, как Японию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirby Lee / Reuters

Соединенным Штатам не стоит церемониться с союзниками, стране могут быть даже полезны ядерные удары по ним. Такое мнение высказал журналист Fox News Джесси Уотерс в эфире телеканала.

По его словам, дружелюбие по отношению к другим странам доставило США одни проблемы. «Вообще-то мы не школьники, нам друзья не нужны. Любая страна должна ставить свои интересы превыше всего», — подчеркнул журналист. Уотерс отметил, что американцы могут строить бизнес-отношения с другими странами, только когда их интересы совпадают.

«Если же нам придется сжечь несколько мостов в отношениях с Данией, чтобы захватить Гренландию, ну и что? Мы большие ребята. Мы сбросили атомные бомбы на Японию — и теперь в Тихом океане у нас нет преданнее союзника. Возможно, нам придется сжечь мосты, чтобы построить новый мост для следующих поколений», — заявил Уотерс, подчеркнув, что американский лидер Дональд Трамп знает, что нужно делать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. «Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — сказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    Британский политик выступил против отправки королевских ВС на Украину

    Соболев похвастался забитым мячом на тренировке

    Американский журналист заявил о пользе ядерных ударов по союзникам для США

    Шансы введения налогового вычета на свадьбу оценили

    Зеленский выразил надежду на вступление Украины в НАТО

    Система ПВО сбила украинские БПЛА в российском регионе

    В России решили освободить от НДФЛ одну категорию выплат

    Генсек НАТО высказался о масштабах конфликта на Украине

    Отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше