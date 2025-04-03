В России отреагировали на четыре новые атаки ВСУ на энергообъекты

Ударами по российским энергообъектам президент Украины Владимир Зеленский пытается показать Европе свою состоятельность, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Ранее Минобороны сообщило, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четырежды атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Ударам подверглись объекты в Курской, Белгородской, Запорожской областях и Луганске.
«А ему зачем останавливаться? Если все это остановится, будет мир, а с наступлением мира закончится Зеленский. Поэтому он всячески пытается это продолжить, заодно он это делает в пику [президенту США Дональду] Трампу, ссорит его с Евросоюзом, хотя там и так уже непростые отношения, и пытается на этой волне подтянуть хотя бы Францию и Великобританию, которые его всячески поддерживают, а им он показывает свою состоятельность тем, что атакует наши энергообъекты», — отреагировал депутат.
Парламентарий добавил, что на Украине муссируется версия, что эти удары наносят отдельные воинские подразделения, азовцы («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) и другие националистические батальоны, которые не слушаются Зеленского.
«Он там сам эту историю раскручивает, что я не виноват, это кто-то из азовцев. Не можешь управлять — тогда отдай во внешнее управление, там люди справятся. Все это отмазки», — высказался Колесник.
25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.