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14:43, 3 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на четыре новые атаки ВСУ на энергообъекты

Депутат Колесник объяснил удары ВСУ по энергообъектам нежеланием мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Ударами по российским энергообъектам президент Украины Владимир Зеленский пытается показать Европе свою состоятельность, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Минобороны сообщило, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четырежды атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Ударам подверглись объекты в Курской, Белгородской, Запорожской областях и Луганске.

«А ему зачем останавливаться? Если все это остановится, будет мир, а с наступлением мира закончится Зеленский. Поэтому он всячески пытается это продолжить, заодно он это делает в пику [президенту США Дональду] Трампу, ссорит его с Евросоюзом, хотя там и так уже непростые отношения, и пытается на этой волне подтянуть хотя бы Францию и Великобританию, которые его всячески поддерживают, а им он показывает свою состоятельность тем, что атакует наши энергообъекты», — отреагировал депутат.

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Парламентарий добавил, что на Украине муссируется версия, что эти удары наносят отдельные воинские подразделения, азовцы («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) и другие националистические батальоны, которые не слушаются Зеленского.

«Он там сам эту историю раскручивает, что я не виноват, это кто-то из азовцев. Не можешь управлять — тогда отдай во внешнее управление, там люди справятся. Все это отмазки», — высказался Колесник.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.

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