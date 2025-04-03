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12:28, 3 апреля 2025Россия

Депутат объявил о решении Минобороны России по мобилизованным

Депутат ГД Иванов: Мобилизованных связистов не будут переводить в штурмовики
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мобилизованных связистов и артиллеристов не будут переводить в штурмовики из-за отказа заключить контракт с Министерством обороны России. Об этом объявил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, после получения сообщений о возможном переводе военных из небоевых в боевые подразделения он связался с оборонным ведомством для получения разъяснений. В Минобороны сообщили депутату, что приняли решение разъяснить приказ командованию военных частей, чтобы избежать разных трактовок действующих документов.

«На местах встречались случаи разночтения в приказах командования. (...) Знакомые военнослужащие подтвердили, что соответствующие разъяснения в войсковых частях были даны, к тем, кто отказывается от подписания контракта никаких санкций не применяется», — рассказал Иванов.

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Депутат добавил, что «перегибы на местах» после разъяснения приказа уйдут в прошлое, и вопрос с заключением контракта мобилизованными взят Минобороны на контроль. «Контракт с Минобороны — дело почетное, но сугубо добровольное», — добавил политик.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник дал прогноз по ротации военных в зоне специальной военной операции.

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