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12:12, 26 марта 2025Россия

В Госдуме дали прогноз по ротации военных в зоне СВО

Депутат ГД Колесник: Ротация военных в зоне СВО не ухудшит боеспособности ВС РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ротация бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не ухудшит боеспособности Вооруженных сил России. Такой прогноз дал депутат Госдумы Андрей Колесник, его слова приводит News.ru.

По мнению парламентария, командование российских войск предусмотрело ввод в бой резервов и готовило смену для участников СВО.

«Война — дело счетное. Очень четко все просчитывается, эмоциональных решений нет. Сейчас высчитаны все риски. Резерв же не сидел и не пил чай, резерв готовился», — заявил Колесник.

Днем ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны России изучает вопрос о ротации военных, первыми ушедших на фронт.

В 2022 году Россия провела частичную мобилизацию, в ходе которой в Вооруженные силы были призваны около 302 тысяч резервистов. Согласно указу о мобилизации, основаниями для увольнения с военной службы в период мобилизации являются достижение предельного возраста или не позволяющее воевать состояние здоровья. Таким образом, мобилизованные уже больше двух лет продолжают участвовать в спецоперации на Украине.

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