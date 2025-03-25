Путин заявил о возможной ротации военных из зоны СВО

Президент Путин: МО изучает вопрос о ротации военных, первыми ушедших на фронт

Минобороны России изучает вопрос о ротации военных, первыми ушедших на фронт. Об этом завил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Как заявил глава государства, в вопросе проведения возможной ротации Россия будет исходить из реалий на земле в зоне специальной военной операции (СВО).

«Этот вопрос (проведения ротации военнослужащих — прим. «Ленты.ру») стоит остро. Безусловно, его не забываем», — высказался российский лидер.

В 2022 году Россия провела частичную мобилизацию, в ходе которой в Вооруженные силы были призваны около 302 тысяч резервистов. Согласно указу о мобилизации, основаниями для увольнения с военной службы в период мобилизации являются достижение предельного возраста или не позволяющее воевать состояние здоровья. Таким образом, мобилизованные уже больше двух лет продолжают участвовать в спецоперации на Украине.

В ноябре 2023 года военный корреспондент Александр Сладков заявил, что президент России Владимир Путин принял решение о службе мобилизованных до окончания СВО.