Европе предрекли сложности в подготовке к следующей зиме

«Газпром»: Европе будет сложно восстановить запасы газа к следующей зиме

Европе будет сложно восстановить запасы газа перед следующей зимой. О сложностях, с которым страны еврозоны столкнутся в ходе подготовки к холодному сезону, сообщила пресс-служба компании «Газпром» в Telegram-канале.

Согласно последним данным, текущие объемы в европейских хранилищах на треть меньше прошлогодних.

«К концу I квартала отобрано уже 62,9 млрд кубометров газа. Это на 25,2 млрд кубометров больше закачанного предыдущим летом объема — максимальное превышение за историю наблюдений», — уточнили в пресс-службе компании.

При этом ФРГ, Нидерланды и Франция, за которым закреплены самые крупные хранилища в Европе, потратили больше газа, чем другие страны — члены Европейского союза.

Ранее сообщалось о том, что поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» выросли на 16 процентов. За первые месяцы 2025 года транспортировка газа в страны еврозоны составила 4,51 миллиарда кубометров.