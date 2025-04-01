Поставки одного российского энергоносителя в Европу выросли

ENTSOG: Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» выросли на 16 процентов

За первые три месяца этого года поставки российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 16 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

По ее данным, в I квартале 2025 года транспортировка газа в Европу по названному трубопроводу дошла до 4,51 миллиарда кубометров. При этом в марте экспорт российского газа на европейский рынок упал на 9,5 процента, если сравнивать с февралем. Относительно марта 2024 года снижение оценивается в 1,9 процента.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2025 года экспорт газа из РФ в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» дошел до абсолютного максимума с момента запуска газопровода в начале 2020 года. С 3 по 9 февраля суммарные объемы поставок преодолели отметку 390 миллионов кубометров. В январе 2025 года суточные поставки газа по «Турецкому потоку» превысили 50 миллионов кубометров.