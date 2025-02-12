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08:41, 12 февраля 2025Экономика

Поставки российского газа по «Турецкому потоку» рекордно выросли

ENTSOG: Поставки газа из РФ по «Турецкому потоку» превысили 390 млн кубометров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В начале февраля 2025 года поставки российского газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» достигли абсолютного максимума с момента запуска газопровода в январе 2020-го. О рекордном росте экспорта топлива сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

С 3 по 9 февраля суммарные объемы поставок превысили отметку в 390 миллионов кубометров. Речь идет о прокачке российского топлива через компрессорную станцию «Странджа-2», расположенную на границе Турции и Болгарии. Этот объект является сухопутным продолжением морской части «Турецкого потока», уточнили эксперты.

Предыдущий максимум был зафиксирован 13-19 января 2025 года. Тогда суммарные объемы поставок топлива составили 376 миллионов кубометров. Таким образом, результат, достигнутый в начале февраля, превысил предыдущее рекордное значение более чем на 14 миллионов кубометров.

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Поставки российского топлива в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» стабильно растут с начала 2025 года после прекращения транзита через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Андрей Сибига подчеркивал, что возобновление поставок газа из РФ не входит в планы местных властей.

В настоящее время единственным маршрутом для поставки российского трубопроводного газа в ЕС является «Балканский поток», принимающий топливо из «Турецкого потока». Экспорт по этому направлению осуществляется в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

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