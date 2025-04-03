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15:30, 3 апреля 2025Экономика

Главред «Афиши Рестораны» рассказала о секретах работы гастробизнеса с медиа

Гастрономический ресторанный форум «Кухня» завершился в Екатеринбурге
Константин Паршин

Фото: фотоагентство Geometria

В Екатеринбурге прошел гастрономический ресторанный форум «Кухня», направленный на развитие профессионального сообщества шеф-поваров, рестораторов и экспертов индустрии.

В деловой программе форума по приняла участие главный редактор «Афиши Рестораны» Маргарита Замураева, которая в ходе дискуссии «Коммуникация с гастрономическими СМИ. Как ресторанному проекту работать с медиа» рассказала, как создавать медийный образ ресторана и поддерживать правильную коммуникацию со СМИ.

«Сегодня недостаточно просто привлечь внимание медиа — важно строить стратегические отношения, основанные на взаимном доверии. Рестораны, которые инвестируют в долгосрочный диалог с журналистами, получают не только публикации, но и поддержку в формировании репутации. Современные медиа — это не просто каналы передачи информации, а партнеры, которые ценят экспертность, глубокое погружение в тему и уважительное отношение к своей аудитории», — отметила она.

Как рассказали организаторы мероприятия, форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения трендов и поиска новых решений для отрасли. В деловой программе приняли участие шеф-повара, топ-менеджеры ресторанных групп, эксперты в сфере маркетинга, туризма и HR-специалисты. На форуме также прошли чемпионат по кулинарии и сервису «Легенда Урала» и авторские мастер-классы от шефов.

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