Главред «Афиши Рестораны» рассказала о секретах работы гастробизнеса с медиа

Гастрономический ресторанный форум «Кухня» завершился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел гастрономический ресторанный форум «Кухня», направленный на развитие профессионального сообщества шеф-поваров, рестораторов и экспертов индустрии.

В деловой программе форума по приняла участие главный редактор «Афиши Рестораны» Маргарита Замураева, которая в ходе дискуссии «Коммуникация с гастрономическими СМИ. Как ресторанному проекту работать с медиа» рассказала, как создавать медийный образ ресторана и поддерживать правильную коммуникацию со СМИ.

«Сегодня недостаточно просто привлечь внимание медиа — важно строить стратегические отношения, основанные на взаимном доверии. Рестораны, которые инвестируют в долгосрочный диалог с журналистами, получают не только публикации, но и поддержку в формировании репутации. Современные медиа — это не просто каналы передачи информации, а партнеры, которые ценят экспертность, глубокое погружение в тему и уважительное отношение к своей аудитории», — отметила она.

Как рассказали организаторы мероприятия, форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения трендов и поиска новых решений для отрасли. В деловой программе приняли участие шеф-повара, топ-менеджеры ресторанных групп, эксперты в сфере маркетинга, туризма и HR-специалисты. На форуме также прошли чемпионат по кулинарии и сервису «Легенда Урала» и авторские мастер-классы от шефов.