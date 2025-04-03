Хазанов рассказал о работе над попугаем Кешей

Геннадий Хазанов рассказал, что его до сих пор ассоциируют с попугаем Кешей

Артист эстрады, юморист Геннадий Хазанов рассказал о работе над голосом попугая Кеши из мультфильма «Возвращение блудного попугая». Его слова приводит KP.RU.

По словам Хазанова, его до сих пор часто ассоциируют с героем мультфильма, но он не обижается. «Помню, как долго мы искали правильную интонацию с Валей Караваевым (режиссер мультфильма), царствие небесное. И он вдруг говорит: "Ген, а давай мы чуть-чуть сдвинем скорость". Совсем чуть-чуть подвинули, тембр пошел наверх немножко, и получилось то, что надо было», — рассказал он.

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