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20:21, 28 января 2025Культура

Петров рассказал о работе над двойной ролью

Александр Петров рассказал, как готовился сразу к двум ролям в одном фильме
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Василий»

Александр Петров рассказал, как готовился к съемкам в фильме «Василий», в котором сыграл сразу две роли. Этим артист поделился в интервью Пятому каналу.

Петров признался, что пытался «рисовать» образы не грубыми мазками, а более мягко, уделяя внимание мелочам. Ему хотелось играть не на контрасте внешних образов, а на их внутренней разнице.

«Когда Колю "пакуют", он кричит на испанском, что они не поломали ему очки, потому что для него это важно. В этом дальше рождается этот персонаж. Для Васи это совершенно другое. Он приехал, подготовился, у него рюкзак, у него там веревка», — рассказал Петров.

Ранее стало известно, что мексиканская актриса Барбара де Рехиль назвала Россию прекрасной страной. Она рассказала о съемках в фильме с Петровым.

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