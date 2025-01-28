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19:51, 28 января 2025Культура

Мексиканская актриса рассказала о съемках с Петровым

Мексиканская актриса Барбара де Рехиль назвала Россию прекрасной страной
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Василий»

Мексиканская актриса Барбара де Рехиль, сыгравшая в российской комедии «Василий» вместе с Александром Петровым, поделилась впечатлениями от поездки в Москву. Об этом сообщает «Пятый канал».

Барбара призналась, что совсем иначе представляла себе Россию и пообещала вернуться, чтобы посетить родной город Петрова Переславль-Залесский.

«Безумно понравилась Москва! Она меня очаровала. Очень красивые места, вкусная еда, потрясающие люди. Все безумно красивое. Я определенно еще вернусь, влюблена в это место. И я хотела бы познакомиться с глубинкой России», — заявила актриса.

Также звезда мексиканского кино оценила русскую кухню. «Я впервые попробовала здесь оливье, многие другие блюда. Все безумно вкусное!» — резюмирует артистка.

Ранее Александр Петров рассказал о реакции мексиканцев на съемки российского фильма. По словам артиста, местные жители радовались, узнавая, что к ним приехал режиссер из России.

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