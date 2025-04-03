Марочко сообщил о подвозе ВСУ военного груза на ТЭЦ Харькова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении трех дней свозят военные грузы в склады одной из ТЭЦ Харькова. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Как утверждает собеседник агентства, украинские войска осуществляют подвоз в темное время суток с привлечением автоинспекции и специальных служб. Он добавил, что сотрудникам ТЭЦ запретили перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Кроме того, у складов установили круглосуточную военизированную охрану.

Также на постоянной основе работникам ТЭЦ закрыли доступ в промзоны, где расположены ангары, указал эксперт.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что множество иностранных наемников ВСУ прибыло в Харьков. По его словам, наемники хорошо экипированы и делятся на две группы: выходцы из стран Европы, говорящие на английском, и прибывшие из Латинской Америки.