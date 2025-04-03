Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 3 апреля 2025Силовые структуры

Мучавшего задержанных российского полицейского приговорили к условному сроку

На Чукотке мучивший задержанных бывший полицейский получил условный срок
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Чукотке бывший полицейский, мучивший задержанных, получил условный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Было возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным агентства, в 2020 году участковый избил и незаконно поместил в самодельную металлическую клетку в коридоре сельского пункта полиции задержанную 21-летнюю девушку. Также он помещал туда 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека. Фигурант заявил, что изготовил клетку для хранения вещей.

Генпрокуратура по Дальневосточному федеральному округу сообщала, что туда в 2018 и 2020 годах помещались и удерживались девять женщин и пять мужчин под предлогом пресечения правонарушений. В отношении четырех человек, оказавших сопротивление, бывший полицейский применял насилие, одной женщине он сломал руку. Фигурант отрицал вину, но в его телефоне были обнаружены фото- и видеоматериалы с потерпевшими.

Провиденский районный суд приговорил его к четырем годам и восьми месяцам условно с испытательным сроком на такой же период.

Ранее сообщалось, что причинившей миллиардный ущерб бюджету экс-замгубернатора продлили арест.

    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по ракетно-космическому предприятию Украины. В ходе атаки также поражены техника и войска ВСУ в 148 районах

    Китай и Евросоюз решили вернуться к переговорам по одному важному вопросу

    Российский режиссер попал под суд за чтение детям пьесы о плохих девочках и был оправдан

    Генсек НАТО заявил о слежке за Молдавией после ареста оппозиционеров

    Мучавшего задержанных российского полицейского приговорили к условному сроку

    Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью

    Германия сравнила новые пошлины США с началом конфликта на Украине

    Россия откроет посольство в Нигере

    Пассажирка укусила члена экипажа после драки с попутчицей из-за запаха духов

    Число недовольных ремонтом в новостройках россиян подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше