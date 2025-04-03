Мучавшего задержанных российского полицейского приговорили к условному сроку

На Чукотке мучивший задержанных бывший полицейский получил условный срок

На Чукотке бывший полицейский, мучивший задержанных, получил условный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Было возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным агентства, в 2020 году участковый избил и незаконно поместил в самодельную металлическую клетку в коридоре сельского пункта полиции задержанную 21-летнюю девушку. Также он помещал туда 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека. Фигурант заявил, что изготовил клетку для хранения вещей.

Генпрокуратура по Дальневосточному федеральному округу сообщала, что туда в 2018 и 2020 годах помещались и удерживались девять женщин и пять мужчин под предлогом пресечения правонарушений. В отношении четырех человек, оказавших сопротивление, бывший полицейский применял насилие, одной женщине он сломал руку. Фигурант отрицал вину, но в его телефоне были обнаружены фото- и видеоматериалы с потерпевшими.

Провиденский районный суд приговорил его к четырем годам и восьми месяцам условно с испытательным сроком на такой же период.

Ранее сообщалось, что причинившей миллиардный ущерб бюджету экс-замгубернатора продлили арест.