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14:51, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появится новая защищающая от мошенников функция

Минцифры: «Госуслуги» ограничат доступ к профилю при подозрении на мошенничество
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На портале «Госуслуги» появится новая функция, защищающая россиян от мошенников. О нововведении сообщает Минцифры в Telegram.

«Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о сервисах «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты».

В Минцифры добавили, что при подозрении на мошенничество пользователю ограничат возможность авторизоваться с помощью «Госуслуг» на чувствительных для финансового статуса ресурсах, например на сайтах микрофинансовых организаций, или активировать приложение «Госключ».

Если человеку, чей профиль заблокировали, понадобится доступ к «Госуслугам» раньше, чем через 72 часа, вернуть его можно, лично обратившись в центры обслуживания. Обычно они находятся в отделениях МФЦ, почты или банков. Полный список центров обслуживания можно найти на специальной карте на портале «Госуслуги». При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт, отметили в Минцифры.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» стал доступен еще один сервис, защищающий от мошенников. Отмечалось, что россияне смогут проверить, сколько сим-карт на них оформлено.

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