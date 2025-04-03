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20:56, 3 апреля 2025Мир

Нетаньяху и Орбан вместе поговорили с Трампом

Нетаньяху и Орбан обсудили с Трампом решение Венгрии выйти из МУС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Marc Israel Sellem / Jinipix / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его венгерский коллега Виктор Орбан вместе поговорили с президентом США Дональдом Трампом и обсудили с ним решение Венгрии выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили в канцелярии главы израильского правительства, передает ТАСС.

«Нетаньяху и Орбан сегодня (..) поговорили с президентом США о решении Венгрии покинуть МУС и дальнейших шагах, которые могут быть приняты в связи с этим», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на фоне визита израильского политика в республику объявил, что страна выйдет из соглашения по МУС. Орбан подчеркнул, что Венгрия выйдет из МУС, поскольку он стала инструментом политики, на что указывают все его последние решения по Израилю.

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