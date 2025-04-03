Паше Технику привезли 20 килограммов лекарств

Бывшая жена Паши Техника: Рэперу привезли 20 килограммов лекарств в Таиланд

Бывшая жена находящегося в больнице в Таиланде российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая сообщила, что менеджер музыканта привез ему 20 килограммов лекарств. Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале.

«Ситуация остается тяжелая, но есть хорошие новости, врачи тая начали слышать рекомендации российского специалиста и начали менять лечение», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Пашу Техника хотят перевести в другую больницу. Экс-возлюбленная Техника отметила, что у рэпера есть «шансы на жизнь», если будет хорошее лечение и врачи.