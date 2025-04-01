Пашу Техника захотели перевести в другую больницу Таиланда

Бывшая жена Паши Техника: Рэпера планируют перевести в другую больницу Таиланда

Бывшая жена находящегося в больнице в Таиланде российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая сообщила, что музыканта хотят перевести в другую больницу. Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале.

«Сейчас нахожусь в другом очень хорошем госпитале, будет решаться вопрос о транспортировке хотя бы в этот госпиталь, так как Павел находится до сих пор в плохом состоянии, перевозка сложная, так как он подключен к ЭКМО», — написала Карицкая.

Экс-возлюбленная Техника отметила, что у рэпера есть «шансы на жизнь», если будет хорошее лечение и врачи. «Но! В этом госпитале бешеные суммы», — добавила она.

Ранее стало известно, что Паше Технику нужны лекарства из России.