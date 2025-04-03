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15:47, 3 апреля 2025Путешествия

Пассажирский самолет почти час кружил над аэропортом из-за уснувшего диспетчера

Самолет почти час кружил над аэропортом в Аргентине из-за уснувшего диспетчера
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Aerolineas Argentinas почти час кружил в небе над аэропортом в Аргентине из-за уснувшего диспетчера. Об этом сообщил портал El Argintino.

27 марта пассажирский Embraer E190 должен был выполнить 40-минутный перелет из Буэнос-Айреса в Санта-Фе. По прибытии в аэропорт назначения лайнер провел в воздухе 53 минуты, потому что ему не удавалось получить разрешение на посадку.

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Предположительно, связь с вышкой пропала из-за уснувшего диспетчера. В результате самолет сделал несколько поворотов в воздухе на высоте около 4650 метров, а затем все же получил нужные указания и приземлился.

Отмечается, что из-за задержки обратный рейс в Буэнос-Айрес вылетел с сильным опозданием.

Ранее самолет Enter Air со 150 израильскими студентами прервал полет из-за неисправности. Летевший в Польшу лайнер пришлось перенаправить в Турцию.

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