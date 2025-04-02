Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:04, 2 апреля 2025Путешествия

Самолет со 150 студентами прервал полет из-за проблем с двигателем

Самолет Enter Air с израильскими студентами прервал полет из-за неисправности
Алина Черненко

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Enter Air со 150 израильскими студентами прервал полет из-за неисправности. Об этом пишет портал Ynetnews.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 31 марта, с лайнером, летевшим в Польшу. Из-за проблем с двигателем пилоты приняли решение перенаправить борт в турецкую Анталью.

По данным источника, после посадки студентов отправили на автобусе в безопасную зону терминала. Министерство образования Израиля сообщило, что они «чувствуют себя хорошо».

В конце марта у самолета авиакомпании United Airlines с десятками пассажиров на борту сразу после взлета отказал двигатель. Boeing 767 выполнял рейс из Лондона в Нью-Йорк.

    Обсудить
    Последние новости

    Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

    Госдума приняла решение по законопроекту об отмене ЕГЭ

    Сербия нашла способ получать российскую нефть

    Внедрение цифрового рубля отложили

    По факту атаки дронов на жилые дома Курска возбудили дело

    В России задумали ограничить количество выдаваемых в одни руки банковских карт

    Подтверждена польза секса и мастурбации

    «VK Музыка» обновилась

    На западе Украины усилят охрану полиции

    Двоих сержантов ВФУ осудили за теракты в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше