Пассажирский самолет развернулся в небе над Тихим океаном после семи часов полета

BI: Самолет American Airlines развернулся в небе после семи часов полета

Самолет авиакомпании American Airlines развернулся в небе над Тихим океаном после семи часов полета. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Уточнятся, что инцидент произошел в понедельник, 31 марта, с лайнером, летевшим из Нью-Йорка в Токио. Boeing 787 пришлось сменить курс из-за «проблемы с техническим обслуживанием» и совершить посадку в аэропорту штата Техас. В итоге пассажиры провели в воздухе около 12 часов и вместо Японии снова оказались в США.

По данным источника, путешественников разместили на ночь в отелях, а рейс перенесли на следующий день.

В марте самолет авиакомпании United Airlines развернулся в небе из-за забывшего паспорт пилота. Финансовые последствия изменения маршрута Boeing 777-300ER оказались значительными.

