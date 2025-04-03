Польша захотела купить портовую структуру на Украине для экспорта зерна

Колодзейчак: Польша хочет купить или арендовать порт в Одессе для экспорта зерна

Польша хочет купить или взять в аренду портовую структуру на территории Украины, например в Одессе, для зернового экспорта. Об этом желании заявил замглавы польского Минсельхоза Михал Колодзейчак, передает телеканал Polsat.

«Поляки должны поговорить с украинцами о том, чтобы они сдали нам в аренду, например на 50 лет, или продали пристань, где поляки могут иметь свой зерновой порт», — сказал представитель Министерства сельского хозяйства Польши.

Он предложил рассмотреть для этих целей порт Одессы, поскольку он обеспечит страну доступом к Черному морю, где «ниже расходы на транспортировку в африканские страны».

Кроме того, Колодзейчак предъявил требование для вступления Украины в ЕС — для этого республика обязательно должна выделить 500 тысяч гектаров земли польским сельхозпроизводителям. Он также считает, что украинским компаниям нужно запретить на десять лет инвестирование в польскую агроотрасль в случае вхождения страны в европейское сообщество.

С июня власти Евросоюза собираются существенно сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Причина в жалобах европейских фермеров, которые столкнулись с обвалом цен на рынке.