Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 75 бойцов на белгородском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 75 бойцов на белгородском направлении. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сообщении.

Бои, по данным оборонного ведомства, проходили в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка в Сумской области. Противник, помимо живой силы, потерял танк, боевую бронированную машину, три орудия артиллерии, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все жители села Графовка Краснояружского района выехали в безопасные места. По его словам, есть те люди, которые при попытке эвакуации получили несовместимые с жизнью травмы.