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16:09, 3 апреля 2025Бывший СССР

Президент Таджикистана назвал ЕС важнейшим партнером в мире

Президент Таджикистана Рахмон считает ЕС одним из важнейших партнеров
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с руководителями Европейского союза (ЕС) Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой, назвав объединение одним из важнейших партнеров на международной арене. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы главы республики.

«Европейский союз мы считаем одним из важных партнеров на международной арене», — заявил Рахмон. Сообщается, что стороны обсудили сотрудничество Таджикистана и ЕС.

Рахмон во время встречи с фон дер Ляйен отметил, что Душанбе желает привлечь больше европейских инвестиций и новых технологий в экономику Таджикистана.

Ранее Урсула фон дер Ляйен прибыла в Узбекистан на первый саммит Европейский союз — Центральная Азия. Она заявила, что завтра она и лидеры пяти постсоветских стран — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения — запустят новый этап отношений.

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