России спрогнозировали резкий рост вывоза одного вида продукции в Китай

АДМ: Экспорт икры минтая из России в Китай может вырасти вдвое в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок икры минтая из России в Китай могут увеличиться вдвое в сравнении с показателем за 2024-й и составить 1 тысячу тонн в физическом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Первые крупные сделки ожидаются уже в апреле на рыбном аукционе в южнокорейском Пусане. В этом году там впервые будут участвовать китайские покупатели, уточнили в отраслевой организации. В среднесрочной перспективе положительная динамика вывоза икры минтая из России в КНР сохранится, ожидают эксперты. В течение ближайших нескольких лет суммарные объемы экспорта этого вида продукции РФ в азиатскую страну могут вырасти до пяти тысяч тонн.

На фоне заметного роста спроса со стороны Китая также должна будет стабилизироваться стоимость икры минтая. В прошлом году цены на эту продукции сократились более чем на 20 процентов. Подобную динамику аналитики связали со снижением спроса основных потребителей, включая Японию и Южную Корею. Компенсировать издержки российских экспортерам можно будет только за счет роста экспорта на внешние рынки. Добиться этого на внутреннем будет крайне сложно, так как российских покупателей привлекает в основном только несортовая икра минтая, заключили аналитики.

По итогам 2024 года суммарные объемы вылова этого вида рыбы в России увеличились до 1,99 миллиона тонн минтая. Достигнутый результат превысил показатель за 2023-й на 38 тысяч, что позволило закрепить за минтаем статус главной рыбы РФ. России удалось опередить своего главного конкурента на мировом рынке. Так, в США за отчетный период выловили только 1,35 миллиона тонн минтая. На этом фоне в АДМ прогнозировали сохранение за РФ статуса главного добытчика этой рыбы в 2025 году.