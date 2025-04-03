Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:48, 3 апреля 2025Россия

Россиянам упростят жалобы на бытовую клевету

В России упростили порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона, упрощающего порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету. Об этом сообщает «Российская газета».

«Полиция будет расследовать такие дела и передавать их в суд. Соответственно, граждане уже не смогут отозвать свое заявление», — указано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день бытовая клевета относится к делам частного обвинения, из-за чего граждане вынуждены сами подавать заявление в суд.

Прежде пассажир самолета залез спящей попутчице в брюки во время полета и обвинил ее в клевете. По словам мужчины, девушка была в сознании и сама попросила его «удовлетворить ее». «А потом она жалуется. Почему, я не знаю. Это ловушка», — признался обвиняемый в суде.

    Обсудить
    Последние новости

    России не оказалось в списке таможенных пошлин США для разных стран

    Россиянам упростят жалобы на бытовую клевету

    На Западе резко отреагировали на слова генсека НАТО о погибших американцах в Литве

    Военкор рассказал о выполнении Россией главной задачи энергоперемирия

    Работу редкого дрона Российской армии «Молния» показали на видео

    Индию уличили в поставках оружия Украине

    Трамп рассказал о своем ответе на просьбу лидеров стран отменить тарифы

    Раскрыты возможности строящихся боевых кораблей КНДР

    В России высказались о ситуации с переговорами по черноморской инициативе

    Белла Хадид приспустила трусы на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше