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09:51, 3 апреля 2025Россия

Россияне начали похищать кресты и барельефы с кладбища

78.ru: В Парголово неизвестные начали похищать кресты и барельефы с кладбища
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В петербургском поселке Парголово неизвестные начали похищать кресты, барельефы и статуи с Северного кладбища, передает 78.ru.

В полицию Петербурга обратился мужчина, заявивший о краже бронзового креста с могилы его родственников. По словам россиянина, он посетил места захоронения бабушки, отца и матери и обнаружил, что крест, находившийся на могиле с 1978 года, срезали. Он подчеркнул, что ценность украденного креста нельзя измерить деньгами.

Кроме того, с захоронения альпинистов, расположенного на 15-м восточном участке Северного кладбища, вынесли бронзовые барельефы. Стоимость их восстановления оценивается примерно в 350 тысяч рублей.

Также с могилы девочки, расположенной на 8-м восточном участке Северного кладбища, вынесли бронзовую статую, стоимость восстановления которой оценивается примерно в 600 тысяч рублей.

Полиция организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на кладбище закончились отведенные бойцам спецоперации места.

ЖЗЛ
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