Россияне начали похищать кресты и барельефы с кладбища

В петербургском поселке Парголово неизвестные начали похищать кресты, барельефы и статуи с Северного кладбища, передает 78.ru.
В полицию Петербурга обратился мужчина, заявивший о краже бронзового креста с могилы его родственников. По словам россиянина, он посетил места захоронения бабушки, отца и матери и обнаружил, что крест, находившийся на могиле с 1978 года, срезали. Он подчеркнул, что ценность украденного креста нельзя измерить деньгами.
Кроме того, с захоронения альпинистов, расположенного на 15-м восточном участке Северного кладбища, вынесли бронзовые барельефы. Стоимость их восстановления оценивается примерно в 350 тысяч рублей.
Также с могилы девочки, расположенной на 8-м восточном участке Северного кладбища, вынесли бронзовую статую, стоимость восстановления которой оценивается примерно в 600 тысяч рублей.
Полиция организовала проверку.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на кладбище закончились отведенные бойцам спецоперации места.