Россиянин описал девушек на пляже в Польше словами «никто не следит за внешним видом»

Российский путешественник побывал на деревенском пляже в Польше и рассказал, как там отдыхают местные девушки. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, девушки на польском пляже у Балтийского моря были «самые обычные». «Я обратил внимание, что тут никто особо не следит за своим внешним видом», — заметил он.

Блогер добавил, что на черноморском побережье в России ситуация совсем иная: девушки стараются хорошо выглядеть, наряжаются и красятся.

«Идешь по пляжу в Сочи, и каждая вторая девушка как фотомодель. В Польше такого нет даже близко», — заключил он.

Ранее этот же россиянин побывал на пляже в Амстердаме. Он отметил, что нидерландки там «вообще ничего не стесняются».

