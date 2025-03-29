Россиянин описал пляж в Амстердаме фразой «девушки вообще не стесняются»

Российский путешественник побывал на пляже в столице Нидерландов Амстердаме и признался, что местные девушки там «вообще не стесняются». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в центре города много мест, где можно искупаться и полежать на солнце. Многие местные студентки приходят в Центральный парк позагорать перед занятиями.

«Здесь можно хорошо провести время, а заодно познакомиться с парнями. Местные ребята регулярно подкатывают к девушкам в купальниках, и в большинстве случаев те совсем не против такого внимания», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Путешественник добавил, что местные власти поддерживают феминисток, и на пляжах девушкам разрешено загорать топлес.

«Если прогуляться по Центральному парку, а потом заглянуть на местную набережную, то можно всякого насмотреться», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о ночной жизни девушек в Амстердаме. По словам россиянина, они любят «расслабляться по полной».

