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19:35, 29 марта 2025Путешествия

Россиянин описал пляж в Амстердаме фразой «девушки вообще не стесняются»

Алина Черненко

Фото: Sergey Causelove / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал на пляже в столице Нидерландов Амстердаме и признался, что местные девушки там «вообще не стесняются». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в центре города много мест, где можно искупаться и полежать на солнце. Многие местные студентки приходят в Центральный парк позагорать перед занятиями.

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«Здесь можно хорошо провести время, а заодно познакомиться с парнями. Местные ребята регулярно подкатывают к девушкам в купальниках, и в большинстве случаев те совсем не против такого внимания», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Путешественник добавил, что местные власти поддерживают феминисток, и на пляжах девушкам разрешено загорать топлес.

«Если прогуляться по Центральному парку, а потом заглянуть на местную набережную, то можно всякого насмотреться», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о ночной жизни девушек в Амстердаме. По словам россиянина, они любят «расслабляться по полной».

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