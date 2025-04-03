Россиянин выставил на продажу мотоцикл за 150 рублей и описал его фразой «сел и поехал»

В Челябинске выставили на продажу китайский мотоцикл GR2 за 150 рублей

Житель Челябинска выставил на продажу китайский мотоцикл за 150 рублей и описал его фразой «сел и поехал». Соответствующее объявление размещено на ресейл-платформе «Авито».

Речь идет о китайском мотоцикле марки GR2, выпущенном в 2021 году. Согласно информации в объявлении, модель 250 Enduro OPTIMUM имеет бензиновый двигатель мощностью 21 лошадиную силу, а ее пробег составляет всего 173 километра. «Состояние отличное, подготовлен к сезону. Сел и поехал», — уверяет россиянин.

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