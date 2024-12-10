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14:45, 10 декабря 2024Моя страна

Россиянин неожиданно нашел раритетный люк и захотел на нем нажиться

Россиянин нашел раритетный люк с надписью «Царицын» и захотел на нем нажиться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Волгограде местный житель неожиданно отыскал раритетный канализационный люк и захотел на нем нажиться. Россиянин выставил находку на продажу, сообщает V1.ru.

Местный житель снял чугунный люк с надписью «Царицын» с колодца во дворе своего дома. В объявлении о продаже он пояснил, что на металлической крышке осталась ржавчина, из-за чего точный год изготовления назвать невозможно.

V1.ru также пишет, что подобного плана люки устанавливались на улицах еще до революции, то есть когда Волгоград еще носил название Царицын. По словам краеведа Романа Шкоды, вероятно, люк был сделан еще в начале XX века — в 1910–1915 годах.

Также специалист раскритиковал мужчину, пожелавшего нажиться на паритетной находке. «У людей неадекватное представление о таких вещах. И вот они где-то приобрели люк и считают, что заработают миллионы. Я не знаю коллекционеров, которые собирают люки в Волгограде, но и таких люков я тоже не видел», — подметил Шкода. В заключение он добавил, что если объект редкий, то это не означает, что он дорого стоит.

Ранее в Астрахани вместе с асфальтом заменили исторические люки. В частности, на одной улице убрали люк, который изготавливался еще до 1920-х годов, когда должность председателя Совета народных комиссаров РСФСР занимал Владимир Ленин.

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