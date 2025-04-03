Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:06, 3 апреля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша назвала обязательные для ночных перелетов вещи

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @travellizza

Российская тревел-блогерша назвала вещи, которые обязательно нужно взять с собой для комфортного сна во время ночного перелета. Об этом она рассказала на странице @travelliza в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, автор ролика отметила, что всегда берет с собой компрессионные носки для предотвращения отеков, надувную подушку анатомической формы, мелатонин и маску для сна, которая не давит на глаза. Благодаря этому ей удается отдохнуть во время полета.

Ранее врач Шон Ормонд из компании Atlas Pain Specialists рекомендовал не пить снотворное во время полета на самолете. По его словам, в случае чрезвычайной ситуации человек не сможет вовремя проснуться.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет единственный путь». Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины

    В США указали на единственный козырь Трампа в противостоянии с Путиным

    Женщина стала причиной увольнения трех сотрудников Белого дома

    В США обеспокоились российскими «уничтожителями Starlink»

    В российском регионе задержали мужчину за расправу над бизнесменом в 90-х

    В окружении Зеленского рассказали о подготовке к выборам

    Видео с новорожденным кенгуренком показали в российском зоопарке

    В российской школе ученики организовали в туалете ринг и снимали спарринги на видео

    Образ Собчак с юбкой со штаниной оценили в сети словами «чем чуднее, тем моднее»

    Стало известно о скандале между создателями «Белого лотоса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше