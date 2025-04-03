Российская тревел-блогерша назвала обязательные для ночных перелетов вещи

Российская тревел-блогерша назвала вещи, которые обязательно нужно взять с собой для комфортного сна во время ночного перелета. Об этом она рассказала на странице @travelliza в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, автор ролика отметила, что всегда берет с собой компрессионные носки для предотвращения отеков, надувную подушку анатомической формы, мелатонин и маску для сна, которая не давит на глаза. Благодаря этому ей удается отдохнуть во время полета.

Ранее врач Шон Ормонд из компании Atlas Pain Specialists рекомендовал не пить снотворное во время полета на самолете. По его словам, в случае чрезвычайной ситуации человек не сможет вовремя проснуться.

