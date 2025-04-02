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20:02, 2 апреля 2025Путешествия

Названы запрещенные при полете на самолете лекарства

Daily Mail: Врач рекомендовал не пить снотворное во время полета на самолете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tim Gouw / Unsplash

Пассажирам рекомендовали не пить снотворное во время полета на самолете. Запрещенные на большой высоте лекарства назвал врач Шон Ормонд из компании Atlas Pain Specialists, сообщает Daily Mail.

По словам специалиста, на высоте действие снотворных препаратов может усилиться, что вызовет дезориентацию и лунатизм. Также есть риск пострадать в случае чрезвычайной ситуации, поскольку человек не сможет отреагировать и спастись.

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Аналогичное предостережение касается и опиоидных обезболивающих, которые при усиленном действии в небе могут вызвать замедление дыхания, тошноту и спутанность сознания.

Врач также назвал опасными противотревожные препараты (риск потери сознания), лекарства от отеков (головокружение, слабость), вызывающие сонливость антигистаминные препараты, мышечные релаксанты (риск возникновения тромба), разжижители крови (риск кровотечения).

Ранее эксперт по путешествиям выразил мнение, что апельсиновый сок сильно обезвоживает детский организм во время полета в самолете, а поэтому может быть опасен для маленьких туристов. По его мнению, именно обезвоживание является главной проблемой растущего организма во время длинных перелетов.

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