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19:00, 15 февраля 2023Путешествия

Эксперт по путешествиям назвал один опасный для детей в самолете напиток

Эксперт Уолтерс считает, что апельсиновый сок обезвоживает детский организм в полете

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Эксперт по путешествиям считает, что апельсиновый сок сильно обезвоживает детский организм во время полета в самолете, а поэтому может быть опасен для маленьких туристов. Его слова приводит The Sun.

Уточняется, что Марк Уолтерс (Mark Wolters) уже 16 лет путешествует с детьми и женой. По мнению мужчины, именно обезвоживание является главной проблемой растущего организма во время длинных перелетов. Путешественник заключил, что достаточное количество воды поможет ребенку лучше справиться со сменой часовых поясов.

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Еще одним неподходящим продуктом для детей он назвал любые газированные напитки. Вместо них Уолтерс порекомендовал давать простую воду и яблочный сок.

Ранее стюардесса связала черты личности пассажиров с их предпочтениями в напитках. Бортпроводница считает, что те, кто заказывает диетическую кока-колу во время полета, имеют сильную зависимость от сладкой газировки, а любители газированной воды имеют хороший вкус в выпивке.

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Зарина Дзагоева
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