Эксперт по путешествиям назвал один опасный для детей в самолете напиток

Эксперт Уолтерс считает, что апельсиновый сок обезвоживает детский организм в полете

Эксперт по путешествиям считает, что апельсиновый сок сильно обезвоживает детский организм во время полета в самолете, а поэтому может быть опасен для маленьких туристов. Его слова приводит The Sun.

Уточняется, что Марк Уолтерс (Mark Wolters) уже 16 лет путешествует с детьми и женой. По мнению мужчины, именно обезвоживание является главной проблемой растущего организма во время длинных перелетов. Путешественник заключил, что достаточное количество воды поможет ребенку лучше справиться со сменой часовых поясов.

Еще одним неподходящим продуктом для детей он назвал любые газированные напитки. Вместо них Уолтерс порекомендовал давать простую воду и яблочный сок.

Ранее стюардесса связала черты личности пассажиров с их предпочтениями в напитках. Бортпроводница считает, что те, кто заказывает диетическую кока-колу во время полета, имеют сильную зависимость от сладкой газировки, а любители газированной воды имеют хороший вкус в выпивке.