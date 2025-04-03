Сообщение о повышении ставки по IT-ипотеке опровергли

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что ставка по уже оформленной IT-ипотеке повсеместно повысилась. Однако в Минцифры России опровергли эти утверждения.

Первоисточником данных послужили жалобы анонимных пользователей на портале «Банки.ру» (1, 2). Автор первой публикации заявил, что в 2023 году он оформил в банке IT-ипотеку. Однако, по его словам, из-за того, что он заново не предоставил банку документы о работе в аккредитованной организации, ставка была увеличена.

Автор второй публикации отметил, что также повторно не предоставил банку документы о работе в аккредитованной организации, из-за чего ставка по ипотеке была увеличена с 4,4% до 16,5%. По словам автора жалобы, после этого он отправил кредитной организации необходимые документы, благодаря чему ставка вернулась на прежний уровень, однако спустя некоторое время она снова выросла до 16,5%.

На основании вышеуказанных публикаций ряд Telegram-каналов сделал вывод о массовом повышении ставки по ипотеке для IT-специалистов. Однако Минцифры России в своем Telegram-канале опровергло эту информацию.

«В сети распространилась информация о повышении ставок по IT-ипотеке. Это не так. Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заемщиком. Например, если гражданин не подтвердил в срок соответствие требованиям для получения IT-ипотеки — работу в аккредитованной IT-компании, среднюю зарплату и т.д.», — пояснили в министерстве.

При этом в Минцифры подчеркнули, что специалистам, которые предоставят подтверждающие льготу документы, банки по своему усмотрению могут вернуть сниженную ставку. «Ставки по ипотечным программам для ИТ-специалистов остаются на прежнем уровне — максимум 6%. Изменений не планируется», — говорится в публикации. В министерстве также указали, что льготная ставка и условия ее сохранения строго закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он заключен.

Аналитик портала «Банки.ру» Артур Хачатрян, комментируя информацию об увеличении ставки по уже оформленной IT-ипотеке, подтвердил, что заемщик может с этим столкнуться, если не предоставит необходимые сведения в срок.

«Это происходит в соответствии с условиями кредитного договора. Необходимо ознакомиться с условиями договора и быть внимательным к срокам предоставления данных, так как банки не обязаны предупреждать своих клиентов об этом. Все сводится к внутренним клиентским политикам, которые у каждого банка свои», — пояснил специалист.

Утверждения о том, что ставка по IT-ипотеке внезапно и резко выросла, широко распространились в Telegram (1, 2, 3). СМИ же в основном публиковали достоверную информацию, предоставленную Минцифры (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».