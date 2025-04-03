Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:49, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик назвал плюсы статуса иноагента

Комик Поперечный назвал плюсом статуса иноагента то, что он добавляет интриги
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Уехавший из России популярный комик Данила Поперечный (признан Минюстом России иноагентом) назвал преимущества статуса иноагента. Их он перечислил в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Первым плюсом статуса иноагента Поперечный с иронией назвал отсутствие карьерной неопределенности. «Если ты никем не можешь работать в России — это сильно упрощает и сужает тебе круг», — сказал комик.

Он также поиронизировал над тем, что статус иноагента придает его имени интригу. «Когда с твоей фамилией стоит звездочка в конце, думаешь: "А что это с ним такое?" Тоже добавляет загадочности», — добавил Поперечный. Еще одним преимуществом статуса иноагента комик в шутку назвал возможность получать «разведданные напрямую от американского правительства».

Ранее стало известно, что Поперечный подал жалобу в Мосгорсуд на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. При этом сам комик в суд не явился.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

    Польша захотела компенсировать расходы на Украину за счет ЕС

    Главу российского ЗАТО задержали по делу о взятке в 15 миллионов рублей

    В российском городе задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину

    Выходец с Украины попал на смертельно опасный остров со свистком и кокосом и остался жив

    Зафиксировано «капание» земной коры вглубь планеты

    Все города Нижегородской области признали благоприятными для жизни

    В российском регионе спустя десять лет зацвела редкая магнолия

    Ведущей экономике Европы предсказали катастрофу

    В Минобороны порассуждали о случайных ударах по российским военкорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше