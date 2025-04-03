Уехавший из России комик назвал плюсы статуса иноагента

Комик Поперечный назвал плюсом статуса иноагента то, что он добавляет интриги

Уехавший из России популярный комик Данила Поперечный (признан Минюстом России иноагентом) назвал преимущества статуса иноагента. Их он перечислил в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Первым плюсом статуса иноагента Поперечный с иронией назвал отсутствие карьерной неопределенности. «Если ты никем не можешь работать в России — это сильно упрощает и сужает тебе круг», — сказал комик.

Он также поиронизировал над тем, что статус иноагента придает его имени интригу. «Когда с твоей фамилией стоит звездочка в конце, думаешь: "А что это с ним такое?" Тоже добавляет загадочности», — добавил Поперечный. Еще одним преимуществом статуса иноагента комик в шутку назвал возможность получать «разведданные напрямую от американского правительства».

Ранее стало известно, что Поперечный подал жалобу в Мосгорсуд на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. При этом сам комик в суд не явился.