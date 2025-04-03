Украинского футболиста жестоко убили в Германии

В Берлине жестоко убили 17-летнего украинского футболиста Шворака

В Берлине жестоко убили 17-летнего футболиста Александра Шворака. Об этом сообщил клуб ДЮФК «Тайм», воспитанником которого являлся погибший, на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Саша жил, учился, завоевывал, побеждал, мечтал. Этот ангел был жестоко убит его же "друзьями" в городе Берлин. Матери даже не дали осмотреть тело сына, а взамен взяли тест ДНК. Эти нелюди сейчас делают все возможное, чтобы избежать ответственности за свое преступление! Страшное горе для любящей матери!» — рассказала тетя футболиста.

Похожая трагедия произошла в феврале 2024 года. Неизвестные с ножами напали на спортсменов «просто за то, что они — украинцы» в Дюссельдорфе, куда молодые люди прибыли на соревнования. В результате 17-летний Ермаков погиб на месте, а его друг Артем Козаченко скончался в реанимации спустя 10 дней.

Ермаков и Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.