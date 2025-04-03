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21:41, 3 апреля 2025Силовые структуры

В Белоруссии задержали обманувших россиян сотрудников колл-центров

В Белоруссии задержали сотрудников колл-центров, обманувших россиян
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правоохранители Белоруссии задержали около 40 человек, причастных к функционированию в республике сети мошеннических кол-центров. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД, передает ТАСС.

Отмечается, что от деятельности аферистов пострадали в том числе десятки граждан России.

По данным ведомства, злоумышленники представлялись «сотрудниками известных трейдинговых компаний и предлагали "выгодно инвестировать"» в несуществующие бизнес-проекты. Уточняется, что силовики у задержанных изъяли крупные суммы денег и дорогие автомобили.

Ранее в Москве задержали дроппера аферистов, обманувших пенсионерку на шесть миллионов рублей.

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